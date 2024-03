Infortunio Kjaer, il danese recupera per la Fiorentina? Decisivo questo aspetto. Cosa pensa Pioli

Infortunio Kjaer, prossimi due allenamenti per capire se il danese recupererà per Firenze: cosa pensa Pioli

Come riferito dal Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive in casa Milan per capire se Simon Kjaer recupererà dal piccolo problema fisico accusato in Nazionale mettendosi così a disposizione di Stefano Pioli per la gara di sabato contro la Fiorentina.

In ogni caso il tecnico, in vista dell’acceso rush finale di stagione, non ha nessuna intenzione di correre rischi: la sensazione è che Kjaer possa andare al massimo in panchina vista anche la squalifica di Tomori nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. L’esperienza di Kjaer potrebbe tornare molto utile.