Infortunio Kjaer, il danese recupera per il derby? Le ULTIME sul centrale

Infortunio Kjaer, il danese verso il forfait in vista del derby di domani sera tra Milan e Inter: le ultime sul centrale

Come riferito da Sky, in casa Milan si sta facendo di tutto per cercare di recuperare Simon Kjaer almeno per la panchina nella sfida di domani contro l’Inter.

Al momento però le speranze sono ridotte ai minimi termini: anche oggi infatti il danese si è allenato a parte. Domani la decisione definitiva ma con ogni probabilità il classe ’89 sarà assente costringendo Pioli a poter contare solo su Tomori e Gabbia.