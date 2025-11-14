Connect with us

Jashari torna in campo, il Milan lo ritrova dopo l'infortunio: test fondamentale con l'Entella. La situazione

Infortunati Milan, in due salteranno l'amichevole di oggi contro l'Entella: ecco quando Allegri li riavrà a disposizione

Calciomercato Milan, per l'attacco rispunta una vecchia conoscenza! Tare sfida il top club in Serie A. La situazione

Prime pagine quotidiani sportivi – 14 novembre 2025

Settore giovanile Milan, Primavera ai box. Il programma completo di tutte le squadre rossonere nel fine settimana

22 minuti ago

Jashari torna in campo. Il Milan ritrova il suo centrocampista e Allegri lo rilancia nell’amichevole contro la Virtus Entella

Il Milan ritrova uno dei suoi tasselli più attesi: secondo le anticipazioni di Tuttosport in edicola stamattina, il centrocampista svizzero Ardon Jashari è pronto a rimettere piede in campo. L’occasione sarà l’amichevole che la squadra di Massimiliano Allegri disputerà questa mattina alle 11:30 a Solbiate Arno contro l’Entella.

L’attesa per rivedere Jashari all’opera è palpabile, considerando che il giocatore è stato fermo per ben due mesi e mezzo. La sua assenza era dovuta a un grave infortunio subito in allenamento a fine agosto, in seguito a uno scontro fortuito con il compagno Santiago Gimenez, che gli aveva causato una frattura composta del perone. Un colpo duro per il centrocampista arrivato solo in estate a Milanello, al culmine di una trattativa estenuante con il Club Brugge.

Finalmente si rivede Jashari

Questa partita non ha solo il valore di un semplice allenamento congiunto, ma rappresenta per Jashari un test cruciale. Il centrocampista dovrà infatti utilizzare questi minuti per mettere benzina nelle gambe e, soprattutto, per comprendere il suo attuale stato di forma dopo il lungo e delicato stop.

È evidente che il rientro in campo richiederà pazienza; la forma fisica ottimale non si ritrova da un giorno all’altro. Tuttavia, il recupero di Jashari è una notizia estremamente positiva per Massimiliano Allegri. Il tecnico, infatti, potrà presto contare su una rotazione di alto livello in più nel settore nevralgico del campo. La sua presenza garantisce maggiore profondità e opzioni tattiche, alleviando la pressione sugli altri centrocampisti e offrendo al Milan un rinforzo prezioso in vista delle prossime sfide.

