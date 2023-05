Infortunio Ibrahimovic: l’attaccante accelera, ecco perché! Il rossonero vuole dire addio al Milan sul campo contro il Verona

Zlatan Ibrahimovic vuole salutare il Milan sul campo. La prossima è una trasferta, ma i rossoneri chiuderanno il campionato contro il Verona a San Siro. In questa occasione, l’attaccante svedese vorrebbe entrare in campo per salutare squadra e tifosi, data la sua certa partenza.

Allenamenti doppi e sedute extra di terapie sembrano non bastare e le possibilità di vederlo in campo contro il Verona sono poche. L’ultima settimana sarà decisiva. Lo scrive Quotidiano Sportivo.