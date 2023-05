Infortunio Ibrahimovic, Zlatan ha un obiettivo chiaro: ecco quale

Zlatan Ibrahimovic sta proseguendo nel recupero dall’infortunio rimediato contro il Lecce: lo svedese punta il Verona

Zlatan Ibrahimovic continua nel lavoro personalizzato a Milanello per recuperare dall’infortunio muscolare patito contro il Lecce.

Come riferito da Tuttosport, lo svedese ha un obiettivo chiaro, cioè quello di rientrare contro il Verona nell’ultima giornata di campionato fissata per il prossimo 4 giugno in quella che potrebbe essere l’ultima apparizione del classe ’81 in maglia rossonera.