Infortunio Ibra: quando potrà rientrare in campo lo svedese

Filtra un cauto ottimismo circa le possibilità di un recupero in tempi ridotti per Ibrahimovic rispetto alle stime iniziali

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata odierna Zlatan Ibrahimovic sembrano dare delle notizie rassicuranti sulla guarigione dell’infortunio al muscolo soleo del polpaccio destro, patito dal centravanti del Milan.

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, lo svedese potrebbe già tornare in campo per la fine di giugno, magari già il 28 per Milan-Roma oppure il 1° luglio in occasione di Spal-Milan.