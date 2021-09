Infortunio Gosens: il tedesco in dubbio per il Milan

Atalanta Milan: Gosens è uscito infortunato dopo pochi minuti dal match di Champions League contro gli Young Boys. Il Motivo

Novità in vista di Atalanta Milan. Nel match di Champions League dei bergamaschi contro gli svizzeri degli Young Boys, Robin Gosens è uscito dopo soli dieci minuti per un problema muscolare.

Dalle prime impressioni, si sospetta uno stiramento al flessore per il terzino tedesco di Gasperini. A questo punto, la sua presenza in vista del Milan è in forte dubbio. Aggiornamenti nelle prossime ore.