 Infortunio Gabbia, spiragli positivi da Milanello!
Infortunio Gabbia, spiragli positivi da Milanello! Oggi giornata decisiva, il difensore ha una speranza

2 ore ago

Infortunio Gabbia, buone notizie da Milanello: il difensore spera di essere a disposizione almeno per la panchina contro i sardi

Il 2026 del Milan si apre con un punto interrogativo nel cuore della difesa. Matteo Gabbia, uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri, sta vivendo una corsa contro il tempo per provare a strappare una convocazione in vista della trasferta di venerdì a Cagliari. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il difensore centrale sta portando avanti un lavoro personalizzato dopo l’infortunio al ginocchio accusato contro il Sassuolo il 14 dicembre.

Infortunio Gabbia, la situazione clinica: ginocchio sotto osservazione

Nonostante l’esito rassicurante degli esami strumentali, che hanno escluso lesioni ai legamenti, il dolore non è ancora del tutto sparito:

  • Lavoro differenziato: Negli ultimi giorni a Milanello, Gabbia ha alternato sedute in palestra a corse leggere sul campo. L’obiettivo minimo di Allegri è riaverlo almeno per la panchina, così da avere un’alternativa d’esperienza in un reparto che attende ancora rinforzi dal mercato.
  • Prudenza dello staff: Lo staff medico non vuole correre rischi inutili. Se il ginocchio dovesse dare ancora fastidio nelle prossime 24 ore, il rientro slitterà alla gara contro il Genoa dell’8 gennaio.

Le scelte di Allegri

Il tecnico livornese monitora la situazione con attenzione. Con l’assenza di Gabbia, le rotazioni difensive sono ridotte all’osso, motivo per cui la società sta accelerando per profili come Kim o Sergio Ramos. Tuttavia, il recupero dell’italiano resta fondamentale per la conoscenza dei meccanismi tattici chiesti dal mister in questa delicata volata Scudetto 2026.

