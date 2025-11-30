Infortunio Fofana, stop per il francese: a rischio la Coppa Italia e le ultime gare del 2025? Cosa filtra

Infortunio Fofana, il centrocampista accusa un fastidio all’inguine dopo una corsa e lo staff medico valuta i tempi di recupero per le prossime sfide

Un nuovo problema fisico si aggiunge ai grattacapi del Milan dopo lo stop di Christian Pulisic alla vigilia della sfida contro la Lazio. Durante la gara vinta 1-0 contro i biancocelesti, al minuto 61′, il centrocampista Youssouf Fofana ha avvertito un fastidio all’altezza dell’inguine e ha dovuto chiedere il cambio al tecnico rossonero Massimiliano Allegri. La dinamica dell’infortunio, come riportato da Calciomercato.com, è stata insolita e in solitaria: dopo una progressione palla al piede di una cinquantina di metri, il giocatore ha cercato di allargare il pallone ma ha mancato clamorosamente l’impatto, sfiorando la sfera con l’altro piede.

È stato esattamente in quel momento che Fofana è crollato a terra. Dopo aver provato a riprendersi, il segnale alla panchina è stato inevitabile: il francese non era del tutto a posto. Lo staff tecnico e medico del Milan ha prontamente autorizzato il cambio con Ruben Loftus-Cheek. Al momento, è prematuro far filtrare una prima diagnosi sul problema accusato, ma le prime ipotesi non sono ottimistiche. Che si tratti di semplice affaticamento o di lesione, appare molto verosimile escludere la sua presenza in occasione della partita di giovedì prossimo, a Roma e di nuovo contro la Lazio, per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Infortunio Fofana, cosa filtra sul francese

L’assenza dell’ex giocatore del Monaco è incerta anche per la successiva gara di Serie A contro il Torino di lunedì 8 dicembre. Nel caso in cui gli esami strumentali dovessero confermare una lesione muscolare, il periodo di inattività si allungherebbe, mettendo seriamente in discussione la sua partecipazione nelle ultime due gare del 2025, compreso l’impegno di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Il centrocampista, arrivato in rossonero nell’estate 2024, è un elemento chiave: quella contro la Lazio è stata la sua presenza numero 13 in Serie A (su 66 totali in rossonero), con un bottino stagionale di un goal (contro l’Udinese) e di due assist.