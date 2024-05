Infortunio Chukwueze, problemi per l’esterno in Milan Cagliari: ha chiesto il cambio! COSA È SUCCESSO al rossonero

Problemi per l’esterno rossonero Chukwueze in Milan Cagliari: il calciatore si è accasciato a pochi secondi dalla fine del primo tempo e ha chiesto il cambio alla panchina. Dopo un primo tempo con molti inserimenti, l’esterno nigeriano ha accusato qualche problema, come riportato da SkySport, a fine primo tempo ed è stato sostituito a partire dal secondo tempo con l’ingresso di Leao. Altri due cambi con l’ingresso di Leao e Tomori.

Come riferito da gianlucadimarzio.com, per Chukwueze si tratta di un problema di natura muscolare. La zona coinvolta sembrerebbe essere la coscia sinistra.