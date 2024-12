Kalulu Milan, il futuro sarà alla Juventus! Ecco la decisione presa dal club

Kalulu Juventus, destino segnato per il difensore francese. Il suo futuro è già deciso: lo hanno già fatto sapere al calciatore

Come scrive Tuttosport, la Juventus ha già definito quello che sarà il futuro di Pierre Kalulu. Arrivato in sordina, senza troppi proclami, il francese in poco tempo ha preso in mano le redini della difesa bianconera. Grandi prestazioni in serie per lui, che sanno di conferma.

Come spiega il quotidiano, infatti, tutti sono convinti della bontà del riscatto del calciatore dal Milan. In estate diventerà quindi ufficialmente a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della Vecchia Signora. Una perdita pesante per la retroguardia rossonera che ha già sentito la mancanza del suo ex difensore in questa prima metà di stagione.