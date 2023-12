Infortunio Chukwueze, sospiro di sollievo! Cosa filtra sul nigeriano

Infortunio Chukwueze, sospiro di sollievo in casa Milan: l’esterno nigeriano non ha nulla e sarà a disposizione per il Monza

Il Milan tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Samuel Chukwueze. Il nigeriano, match-winner della gara col Newcastle, a fine partita era rientrato velocemente negli spogliatoi per un fastidio al flessore.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport però l’ex Villarreal non ha nulla e sarà regolarmente a disposizione di Pioli per il Monza.