Infortunio Chiesa, lascia il ritiro della Nazionale: in dubbio per Milan-Juve?

L’attaccante della Juve, Federico Chiesa, non ha ancora recuperato dall’infortunio e lascia il ritiro della Nazionale: ci sarà col Milan?

Federico Chiesa è ancora alle prese con l’infortunio e non ce la farà a recuperare per Inghilterra-Italia: il calciatore lascia così il ritiro della Nazionale. In dubbio anche la sua presenza per Milan-Juve. Di seguito il comunicato dei bianconeri.

COMUNICATO – «Federico Chiesa invece farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley».