Infortunio Calabria: Pioli chiarisce le condizioni del terzino. Le parole

Stefano Pioli ha chiarito le condizioni di Davide Calabria, facendo il punto sugli infortunati in conferenza stampa. Le parole del tecnico del Milan sulla situazione infortuni.

INFORTUNATI – «Voglio chiarire la situazione: abbiamo avuto solo due infortuni muscolari, Kessié e Krunic. Il primo ha avuto un’estate complicata, l’altro in nazionale. Gli altri sono tutti affaticamenti come Calabria, che domani ci sarà. Mentre Ibra, Bakayoko e Giroud hanno avuto dei traumi. Quindi due infortuni muscolari da luglio non sono allarmanti. Dispiace non avere tutti i giocatori ma sfrutto le risorse a disposizioni».

