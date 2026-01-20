Infortuni Milan, numeri che preoccupano: ecco il dato che evidenzia il problema! La gestione della condizione fisica diventa una priorità per il futuro

Infortuni Milan, numeri preoccupanti: il recupero per la prossima stagione sarà cruciale! Ecco il dato che evidenzia il problema

Il Milan ha affrontato una stagione con 23 infortuni in 25 partite ufficiali: 21 in Serie A, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. Un dato che evidenzia una difficoltà ricorrente in termini di condizione fisica, nonostante il fatto che i rossoneri, rispetto al passato, non siano impegnati in competizioni europee e possiedano quindi la settimana lunga per allenarsi e recuperare tra una partita e l’altra.

Le assenze più pesanti sono state quelle di Rabiot, Pulisic e Athekame, che hanno sofferto infortuni durante gli impegni con le rispettive selezioni nazionali, rimanendo fuori circa un mese. Tuttavia, i guai fisici non sono stati limitati solo agli impegni internazionali: tra Milanello e i campi di Serie A, il club ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni a diversi giocatori chiave, incidendo negativamente sulle prestazioni e sulla continuità del rendimento.

Un dato che preoccupa

23 infortuni in 25 partite stagionali sono numeri che non possono passare inosservati e che dovrebbero far scattare un campanello d’allarme in vista della prossima stagione. La gestione della condizione fisica dei giocatori diventa quindi una priorità assoluta per Massimiliano Allegri e il suo staff. La preoccupazione cresce ancor di più se si considera che, nella prossima stagione, il Milan dovrà probabilmente affrontare le competizioni europee, con il ritorno in Champions League e la possibile necessità di giocare ogni tre giorni, aumentando il rischio di affaticamento e infortuni.

Necessità di un miglior piano di preparazione e gestione

Se il Milan dovesse tornare a giocare in Europa, l’intensità e la densità del calendario aumenterebbero notevolmente, rendendo fondamentale non solo il recupero fisico tra una partita e l’altra, ma anche l’adozione di un piano di allenamento e di prevenzione degli infortuni più mirato e strutturato. Le statistiche di questa stagione, se confermate, dimostrano che il club dovrà lavorare intensamente per ottimizzare la gestione dei carichi e ridurre il numero di infortuni, affinché la squadra possa competere su più fronti senza compromettere la propria competitività in Serie A.

Il dato sulle 23 assenze rappresenta un segnale che il Milan dovrà considerare con attenzione, migliorando la preparazione fisica per i prossimi impegni, in vista delle sfide europee e dei ritmi intensi che una stagione internazionale impone.