Infortuni Milan, Marchegiani perplesso: «Situazione inspiegabile»

Infortuni Milan, Luca Marchegiani ha analizzato il grave problema che sta affliggendo i rossoneri da inizio stagione

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani ha dichiarato:

«E’ inspiegabile la situazione del Milan con gli infortuni, che è stato secondo me il vero problema della squadra di Pioli finora. Io vedo spesso le altre squadre, e in queste ultime partite abbiamo visto alcuni giocatori farsi male come Lautaro ad esempio, ma il Milan ha troppi problemi fisici, è difficile lavorare così e giocare con questa tensione, personalmente non so cosa dire di più, non si cerca di cambiare la situazione».