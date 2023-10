Infortuni Milan: aspetto recidivo sotto la gestione Pioli, non solo ai rossoneri, il dato

Tiene banco in casa Milan il caso troppi infortuni. Un’aspetto recidivo sotto la gestione Pioli non solo ai rossoneri

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Così è troppo anche per chi come Pioli allena il Milan. I troppi infortuni in casa rossonera sono il tema del giorno. Un aspetto recidivo sotto la gestione Pioli non solo ai rossoneri:

più di una volta sia sulla panchina dell’Inter, che della Fiorentina, che della Lazio l’allenatore ora al Milan si è trovato a dover fare i conti con le troppe assenze tra infortuni muscolari e squalifiche. Qualcosa va cambiato per non incappare sempre nello stesso errore.