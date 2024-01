Infortuni Milan, Capua lancia l’allarme: «Il club deve interrogarsi in maniera seria su questo»

Pino Capua, capo della commissione antidoping della FIGC, si è espresso così in merito al problema infortuni del Milan

Ai microfoni di TMW Radio, Pino Capua, oggi a capo della commissione antidoping della FIGC, ha detto la sua sul problema infortuni nel Milan.

PAROLE – «Gli infortuni muscolari sono sempre motivati da qualcosa che non va. Non so se è il sistema di allenamento o una questione posturale o di gestione della settimana. Il Milan deve interrogarsi in maniera seria su questo. Non so per esempio come sono i campi di Milanello. Le squadre giocando così tanto si allenano sempre di meno e questo incide sul rischio infortuni, questo è vero. Bisognerebbe vedere anche il passato dei calciatori, per capire se c’è qualcosa che non va lì».