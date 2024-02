Infortunati Milan: non solo Thiaw, NOVITÀ anche su Tomori e Kalulu. Cosa succederà in settimana

Infortunati Milan: non solo Thiaw, NOVITÀ anche su Tomori e Kalulu. Ecco che cosa succederà la prossima settimana

Arrivano notizie molto importanti e rassicuranti dall’infermeria rossonera. Non solo Thiaw, che ieri ha svolto il suo primo allenamento in gruppo e punta ad essere convocato per il Rennes: ci sono novità anche su Tomori e Kalulu.

La settimana che si appresta a iniziare li vedrà intensificare il lavoro personalizzato ed entro fine mese, se le risposte saranno quelle che si aspettano sia lo staff medico che quello tecnico, dovrebbero tornare a disposizione. Lo riporta Tuttosport.