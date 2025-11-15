Infortunati Milan, il punto dall’infermeria: Rabiot vede il derby! E Gimenez… Ultime. Segui gli aggiornamenti

La preparazione per il Derby della Madonnina è entrata nel vivo a Milanello e le notizie dall’infermeria sono cruciali per il tecnico Massimiliano Allegri. Il mister del pragmatismo e della tattica si prepara a riabbracciare un pilastro fondamentale del centrocampo: Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, fuori dai campi da metà ottobre a causa di una lesione al soleo rimediata in Nazionale, è pronto al rientro per la ripresa del campionato contro l’Inter. La notizia, riportata stamattina dal Corriere dello Sport, rivela che Rabiot non solo tornerà, ma sta spingendo con insistenza per ritrovare la forma migliore e partire subito titolare nella stracittadina. La sua presenza è considerata essenziale per la sua capacità di fare da collante tra i reparti e per la sua esperienza nelle partite ad alta tensione.

Il Valore Aggiunto di Rabiot: La Visione di Tare

Il rientro del centrocampista di rottura e qualità rappresenta un vantaggio tattico non indifferente per Allegri. La mediana rossonera con Rabiot acquisisce maggiore fisicità e dinamismo, elementi fondamentali per contrastare la forza dell’Inter in mezzo al campo.

L’acquisto di Rabiot, fortemente voluto dal direttore sportivo Igli Tare, l’abile dirigente che ha puntato su giocatori di esperienza internazionale per rinforzare il Diavolo, si sta rivelando una mossa vincente. Tare aveva in mente proprio la sua leadership e la sua presenza nelle sfide decisive. La sua auto-candidatura alla titolarità nel derby è un chiaro segnale della mentalità vincente che la dirigenza vuole instillare.

L’Incognita Giménez: Il Fastidio alla Caviglia

Parallelamente alla buona notizia Rabiot, resta da valutare con cautela la situazione di Santiago Giménez. L’attaccante, che finora ha avuto un rendimento altalenante, è alle prese con un fastidio alla caviglia. Sebbene stia lavorando duramente per accorciare i tempi di recupero, la sua presenza, e a maggior ragione la titolarità, contro l’Inter è ancora in forte dubbio.

La speranza del Milan è di avere entrambi i giocatori a disposizione, ma la priorità di Allegri e dello staff medico è evitare ricadute. Il recupero di Giménez sarà monitorato giorno per giorno in vista della gara fondamentale per la corsa Scudetto.