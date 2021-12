Infortunati Milan: le ultime su Calabria, Leao e Rebic

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello. Ecco le ultime novità dal centro sportivo rossonero sugli infortunati in vista della Roma

Sorriso a metà. Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano riguardo le ultime novità dal centro sportivo rossonero sugli infortunati in vista della Roma, Pioli può sorridere, almeno in parte:

«Davide Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre sia per quanto riguarda Rebic sia per quanto riguarda Leao, entrambi hanno sostenuto un allenamento personalizzato»