Infortunati Milan verso la Juve: un rientro certo e due dubbi per Pioli in vista del big match di domenica

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Milan in vista del big match di domenica sera contro la Juventus.

Per la sfida di San Siro non dovrebbero esserci problemi per Loftus-Cheek, che tornerà a disposizione. Più dubbi per Krunic e Kalulu: l’ottimismo resta ma la situazione va monitorata giorno per giorno.