Infortunati Milan, da Fullkrug a Leao: Allegri ha le idee chiare tra Como e Lecce. E Nkunku…

Infortunati Milan, Allegri dovrà gestire il reparto attaccanti: Fullkrug salterà due partite, Leao sul filo. E Nkunku diventa incedibile

Il pareggio di Firenze lascia in eredità a Massimiliano Allegri un quadro clinico complicato. Se il punto strappato al “Franchi” ha mosso la classifica, il bollettino medico preoccupa in vista del tour de force di gennaio. Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere della Sera, la gestione dei “senatori” dell’attacco sarà la vera sfida per il tecnico livornese nelle prossime due settimane.

Infortunati Milan, il bollettino medico: Füllkrug punta l’Olimpico

La situazione legata a Niclas Füllkrug è ormai delineata. L’infrazione alla falange, seppur ridotta immediatamente dallo staff medico a Firenze, impone uno stop forzato:

Le tappe del recupero: Il panzer tedesco salterà ufficialmente il recupero di domani contro il Como e la sfida casalinga di domenica sera contro il Lecce .

Il panzer tedesco salterà ufficialmente il recupero di domani contro il e la sfida casalinga di domenica sera contro il . Obiettivo Roma: Lo staff sanitario e il giocatore puntano tutto sul big match del 25 gennaio contro i giallorossi all’Olimpico. La sua voglia di rientrare è massima, ma la prudenza è d’obbligo per evitare ricadute.

Allarme Leao: lo spettro della pubalgia

Se Füllkrug è ai box, la situazione di Rafael Leao richiede una gestione da equilibrista. Il fastidio all’adduttore non è un semplice affaticamento, ma viene monitorato come l’anticamera della pubalgia. Rafa dovrà stringere i denti e giocare sul dolore, dato che Allegri non può permettersi di perdere contemporaneamente tutte le sue bocche di fuoco.

Nkunku: da partente a incedibile

In questo scenario di emergenza, la figura di Christopher Nkunku diventa centrale. Dopo il gol del pareggio a Firenze e il recupero dal pestone subito a Verona, il francese è l’unico attaccante di peso pienamente a disposizione. Nonostante il forte pressing del Fenerbahçe nelle ultime settimane, l’infortunio di Füllkrug ha blindato la sua permanenza: Nkunku non si muove da Milano, almeno per questa sessione invernale.