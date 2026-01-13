Connect with us

MN24 – Infortunio Fullkrug, spuntano i tempi di recupero: Allegri sorride, big match nel mirino

Infortunio Fullkrug, sospiro di sollievo per Allegri: solo 15 giorni di stop per il tedesco che punta a tornare contro la Roma

Le nubi nere che si erano addensate su Milanello dopo l’infortunio di Niclas Füllkrug iniziano a diradarsi. Sebbene l’ultim’ora di Mediaset parlasse inizialmente di uno stop di un mese, arrivano aggiornamenti ben più rassicuranti da Milannews24 riguardo alla reale entità del problema occorso a Firenze.

Infortunio Fullkrug, la diagnosi corretta: infrazione, non frattura totale

Il personale sanitario del Milan ha chiarito la natura del trauma subito dal centravanti tedesco durante il match contro la Fiorentina:

  • Riduzione immediata: Si tratta di un’infrazione della falange del dito del piede. Fondamentale è stato l’intervento tempestivo dello staff medico rossonero al “Franchi”, che ha provveduto a ridurre immediatamente il trauma, evitando complicazioni peggiori.
  • Tempi di recupero: La stima è passata da 30 a circa 14 giorni. Questo cambio di rotta è merito proprio dell’efficace gestione post-trauma effettuata a caldo.

Tabella di marcia: quando torna Niclas?

Nonostante l’ottimismo, Allegri dovrà fare a meno del suo pivot per le prossime gare:

  1. Como (15 gennaio): Assenza certa per il recupero della 16^ giornata.
  2. Lecce (18 gennaio): Quasi impossibile vederlo in campo a San Siro. La speranza è minima e legata a un recupero record, ma la prudenza prevarrà.
  3. Roma (25 gennaio): È questa la data cerchiata in rosso sul calendario. Il big match dell’Olimpico rappresenta l’obiettivo realistico per riavere il “panzer” a disposizione, almeno per la panchina.
×