Infortunati Milan, Allegri annuncia: «Pulisic difficilmente ci sarà con la Lazio, Saelemaekers è a posto. Gimenez torna in gruppo settimana prossima»

26 secondi ago

Pulisic

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto sulla condizione di Pulisic e Saelemaekers in vista della Lazio

Alla vigilia dell’importante incrocio di campionato, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A. L’allenatore livornese ha fatto il punto sull’infermeria, spegnendo quasi definitivamente le speranze di vedere in campo l’esterno statunitense, ma rassicurando sul recupero del jolly belga.

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI«Pulisic difficilmente sarà della partita, mi viene anche difficile dare certezze perché mancano due giorni alla partita. Saelemaekers è a posto. Gimenez dalla prossima settimana lavorerà con la squadra. Gli altri stanno bene».

Parole chiare che delineano le scelte di formazione: emergenza sulla trequarti, ma rosa che si avvia verso il completo recupero del centravanti messicano per le prossime sfide.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

