Infantino: «Non c’è posto per il razzismo nel calcio o nella società». Le parole del presidente della Fifa dopo il caso Vinicius

Gianni Infantino ha lanciato un messaggio dopo gli insulti razzisti a Vinicius nel match di ieri a Valencia. Le parole del presidente della Fifa:

«Piena solidarietà a Vinicius. Non c’è posto per il razzismo nel calcio o nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che si sono trovati in una situazione simile. I fatti accaduti durante la partita tra Valencia e Real Madrid dimostrano che questo deve essere il caso. Per questo motivo – aggiunge – nelle competizioni Fifa esiste un processo in tre fasi, raccomandato a tutti i livelli del calcio. In primo luogo, si interrompe la partita e lo si annuncia. In secondo luogo, i giocatori lasciano il campo e l’altoparlante annuncia che se gli attacchi continuano, la partita sarà sospesa. La partita riprende e poi, terzo, se gli attacchi continuano, la partita si ferma e i tre punti vanno all’avversario. Queste sono le regole che dovrebbero essere applicate in tutti i Paesi e in tutti i campionati. È chiaro che è più facile dirlo che farlo, ma dobbiamo farlo e dobbiamo sostenerlo attraverso l’educazione»