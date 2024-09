Indagine Ultras Milan, il procuratore Melillo: «Ambiente mafioso da DEBELLARE, va ORMAI evitata questa cosa»

Indagine Ultras Milan, il procuratore Melillo ha commentato la vicenda con fermezza e durezza: le dichiarazioni

In merito all’arresto dei 19 ultras legate ai gruppi di Milan ed Inter, il procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, ha parlato cosi in conferenza stampa:

LE PAROLE- «Non sono sorpreso dalla risonanza di questa vicenda, ma è importante riflettere su profili di rischio assai concreti che si proiettano su parte significativa del sistema calcio professionistico e non. Questa è un’indagine importante, si è dimostrata un’eccezionale capacità investigativa all’interno di ambienti retti da logiche di omertà. E costringe ad aprire gli occhi sulla realtà, che presenta da tempo rischi evidenti di deriva criminale negli stadi italiani. Derive che influiscono anche nella vita delle società sportive. Bisogna smettere di far finta di niente: chi è legato ad ambienti mafiosi deve essere tenuto fuori dagli stadi. La presenza di atti violenti è costante, estorsioni tipiche di organizzazioni criminali strutturate: da parte delle vittime ci si aspetterebbero delle denunce, ma sono atti non registrati»