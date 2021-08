Milan, Incocciati: «Servono giocatori che saltino l’uomo»

Giuseppe Incocciati nel corso di un intervista ha parlato del Milan e di cosa avrebbe bisogno la squadra per esser competitiva

Necessità per competere. Nel corso del suo intervento alla radio di Tuttomercatoweb, Giuseppe Incocciati ha affrontato vari temi tra cui il Milan. Ha parlato dell’addio di Calhanoglu e di cosa avrebbe bisogno sul mercato il club rossonero per competere per obiettivi importanti. Ecco cosa ha detto:

«Calhanoglu? Aveva raggiunto un livello di certezze notevoli. Era diventato un punto di riferimento nel gioco di Pioli. L’importante è avere giocatori che sappiano dominare il gioco e saltare l’uomo. Il turco ha lasciato il Milan, dove c’erano molte certezze. Ora non avere più lui non ti dà la certezza di poter lottare per lo Scudetto».