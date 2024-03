Inchiesta Milan, Annetta spiega: «Molte perplessità sui sequestri. Il Procuratore di Milano è interista? Vi dico questo»

Inchiesta Milan, Annetta spiega: «Ecco il possibile motivo per cui si è scelto di non andare al riesame». Le parole dell’avvocato

L’avvocato Massimiliano Annetta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rossonera per quanto riguarda l’inchiesta sul Milan.

PAROLE – «La scelta di non andare al riesame è una scelta del quale si possono occupare soltanto i difensori. Perché è una scelta non neutra processualmente sulla quale noi che non abbiamo il quadro completo non possiamo trarre nessuna conclusione. Potrebbe essere una scelta che indica un’assoluta tranquillità, quindi non si ritiene neppure di dover impugnare i sequestri che ci sono stati. Molte perplessità sui sequestri, perché mi sembrava, che fossero sequestri cosiddetti esplorativi sui quali la Cassazione è stata chiara, non si può fare. In sede di indagine con i sequestri e le perquisizioni a strascico e poi io ho anche molti dubbi circa la competenza del Tribunale di Milano, quindi della Procura della Repubblica di Milano, perché il reato contestato semmai si sarebbe consumato a Roma. Sui social c’è una grande polemica sul fatto che il Procuratore di Milano sia un acceso tifoso interista, così come il presidente del Tribunale di Milano. Mi permetto di dire che questo non è un argomento».