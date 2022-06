Impallomeni su Zaniolo: «L’etichetta nel calcio c’è sempre, al Milan piace». Le parole del giornalista ed ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato così del futuro di Nicolò Zaniolo e dell’interesse del Milan ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«Credo che sia un interesse concreto. Non ho mai creduto a Zaniolo-Juve. Credo che piaccia al Milan Zaniolo e credo ci sia qualcosa. Da qui a dire che sarà rossonero ce ne passa. Bisogna vedere cosa ne pensa Mourinho, la società di un eventuale rinnovo. Con la nuova società c’è una continuità tecnica ed aziendale molto ambiziosa e Zaniolo sarebbe un ottimo acquisto in prospettiva, in stile Milan. Le sue esuberanze caratteriali? Vedremo. Questo è un bivio. E’ un ottimo calciatore ma deve ancora consacrarsi come affidabile. Mourinho deve capire fino in fondo se lo è. Se è affidabile, la Roma farà uno sforzo, perché è molto legato all’ambiente Zaniolo. L’etichetta nel mondo del calcio c’è da sempre. Tanti sono stati esclusi o esaltati per cose non vere. Lui è un ragazzo esuberante, giovane, se trova il clic giusto può fare una grande carriera. Dipende tutto a lui. E’ un ottimo atleta, con una forza fuori dal comune. Se capisce che deve migliorarsi bene, se pensa che sia un grande campione sbaglia.»