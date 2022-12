Impallomeni sicuro: «Qatar 2022 per Messi è l’ultima chiamata»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato del Mondiale in Qatar: l’ultima chance per Leo Messi

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Leo Messi rispetto a Qatar 2022:

«E’ l’ultima chiamata, ora o mai più, è un’ossessione ormai. Lui sente questa pressione in maniera incredibile, perché ha un talento meccanico. Ieri mi è piaciuto perché è stato dentro la partita in maniera umile. Maradona giocava per vincere, non per strappare l’otto in pagella, aveva in testa il bene collettivo. Messi è un prodotto formidabile, che va bene in un contesto di squadra ottimo. Lui ha sbagliato, non tanto in rigore quanto il tap-in dopo, segno dell’ansia che si porta dietro».