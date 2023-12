Impallomeni sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: «È per aiutare Pioli, nello spogliatoio...»

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic come dirigente

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Stefano Impallomeni ha detto la sua sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

CHE RUOLO AVRÀ? – «La scelta è nell’ottica di mettere una soluzione tampone, prestigiosa, d’esperienza, perché la situazione non funziona. E’ per aiutare Pioli e come traghettatore dello spogliatoio. Ormai credo che il prossimo anno ci sarà un altro tecnico, siamo arrivati alla fine naturale del rapporto. Ibrahimovic è talmente egocentrico, forte, che mi fa pensare che se entra non è uno che fallisce ma che farà bene».

SERVE PER AIUTARE PIOLI? – «C’è un vuoto da colmare e lo fanno con lui. Ovvio, una scelta del genere va spiegata e mi immagino che vada ad aiutare Pioli per compattare il gruppo. E’ un ritorno importante se ricoprirà quel tipo di ruolo. Se è solo il braccio destro di Cardinale allora…Al Milan ora serve più un uomo di campo che un uomo immagine».