Impallomeni: «Il Milan non deve essere disfattista». Le parole del giornalista sulla situazione in casa rossonera

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della delicata situazione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Non deve entrare nel panico e non deve esserci disfattismo. Condivido le parole di Maldini, che non si doveva correre il rischio di pensare a un inizio ciclo ma che c’era più il rischio di un passo indietro. E’ stato perfetto. Io lo terrei uno come Maldini, che conosce il Milan ed è bravo a fare questo mestiere. Il Milan non deve essere disfattista. Quest’anno ha tradito le aspettative non tanto sul mercato quanto per il fatto che i big non hanno fatto i big. Capita di avere annate così e così. Pioli ha detto che tutto questo servirà di esperienza. Se farà così, allora davvero sarà servito per crescere».