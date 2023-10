Impallomeni sul Milan: «Fa gol e non ne prende. Pioli…». Le parole del giornalista ed ex calciatore sul lavoro dei rossoneri

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW del primato del Milan e del lavoro di Pioli. Ecco le parole del giornalista e dell’ex calciatore rossonero:

«E’ un primato meritato, che non mi sorprende. Mi intrigava in estate questo Milan, in attesa di una verifica del campo. Serviva la velocità di Pioli di trovare un equilibrio con i nuovi. Il Milan fa gol e non ne prende, questa è la differenza»