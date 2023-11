Impallomeni in vista di Milan-Borussia Dortmund: «Mi aspetto una partita intensa». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW del Milan in vista con la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«Le risposte del Milan. Oggi serve qualcosa di diverso in Champions. All’andata il Dortmund è stato dominato, ma era un Milan diverso. Recupera Giroud ma non basta, mi aspetto una partita intensa, diversa da quella con la Fiorentina. Serve una partita da Milan. E poi aggiungo la Lazio, che ha bisogno di una prova d’orgoglio. Sono curioso se sul piano della voglia e della qualità si muove qualcosa. Se ne può uscire insieme, siamo di fronte a una crisi tecnica, mancano dei punti di riferimento. Sarri sa che non è una situazione risolvibile nell’immediato, ma serve una reazione».