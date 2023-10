Impallomeni: «ADL regala sempre capitoli spettacolari». Poi cita il Milan: le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Impallomeni ha parlato così del campionato di Serie A e sulle vicende Osimhen e Garcia. Le sue dichiarazioni.

IMPALLOMENI – «ADL regala sempre capitoli spettacolari. Ha detto la verità su Osihmen, c’è stata una stretta di mano e poi il ripensamento, non ha detto la verità su Conte. Ora è in veste di tutor a Castel Volturno. Non si nasconde, ha sbagliato ma vuole ricostruire questo Napoli, che può giocarsela ancora per lo Scudetto. Anche se ha mezzo lavoro di Spalletti, in questo campionato incerto, puoi giocartela per ripeterti. Sarà difficile, perché Garcia è sotto esame, ma può provarci lo stesso. Per me il Napoli si può rilanciare. Di chi sarà la giornata? Per me del Milan. E voto Pulisic»