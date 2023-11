Impallomeni trova la soluzione: «Ecco cosa serve al Milan per superare questo momento». Le sue parole a TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Impallomeni ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

IMPALLOMENI – «Cosa serve al Milan veramente per completare la sua rosa? Sono troppi gli infortuni muscolari, è un record. E’ un problema serio da affrontare. E’ vero, 12 giornate non sono niente, ma non avrà a disposizione di giocatori importanti anche nelle prossime settimane. In alcune partite puoi soffrire anche con le medio-piccole. Il Milan deve ritrovare se stesso e gli uomini più importanti che le fanno fare la differenza»