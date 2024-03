Impallomeni: «Milan Roma sfida alla pari, ecco da cosa verrà decisa». Le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Stefano Impallomeni ha parlato così dei sorteggi di Europa League, con il Milan che affronterà la Roma.

IMPALLOMENI – «Klopp vuole congedarsi con una doppietta clamorosa, che non sarà facile. Ad oggi è la squadra più in forma d’Europa. Tra due settimane però vedremo che succede, anche fisicamente. C’è anche Milan-Roma, sfida alla pari e dipenderà da come staranno gli uomini migliori. E’ una Roma diversa da quella di Mourinho, che gioca, c’è anche questo aspetto. Vedremo quanto migliorerà la Roma i suoi punti deboli. Il Milan non gioca come la Fiorentina e il Brighton. Finale? Chi vince tra Milan e Roma affronta o Bayer o West Ham. Vedremo»