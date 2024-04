Impallomeni: «Pioli schiavo dell’incertezza». Poi avanza due critiche al tecnico rossonero: le sue dichiarazioni

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa rossonera all’indomani dell’eliminazione in Europa League per mano della Roma. Le sue dichiarazioni.

IMPALLOMENI – «Pioli è al centro di tutto in casa Milan. E’ schiavo di tutto, dell’incertezza. I personalismi in certe fasi della stagione sono deleteri. Le scelte non le ho capite. De Rossi ha annichilito tatticamente Pioli, sia all’andata che al ritorno. De Rossi, perché è il miglior acquisto dei Friedkin, per me volontario. Una scelta azzeccatissima e sta sbalordendo. Anche ieri come mosse e contromosse è stato superiore a Pioli. C’è stata la demolizione di un tentativo del Milan di mettere a posto la stagione»