Impallomeni: «Milan fuori dal tunnel? Sembra ma è ancora lunga»

Stefano Impallomeni parla così del momento del Milan dopo la vittoria contro il Monza. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Se il Milan è uscito dal tunnel? Sembra ma è ancora lunga. Ero fiducioso, cambiare schema serviva per dare una scossa. C’è un Milan che si aiuta, che fa vedere di migliorare la fase offensiva. Ci sono prestazioni positive, vedi Krunic. Ci sono tanti giocatori fuori, se recupera giocatori fondamentali migliorerà. Monza è stata una partita importante, Tatarusanu ha fatto un’ottima partita e fa capire che il problema non era lui. Bene il ritorno in panchina di Ibrahimovic, è importante avere uno di personalità.»