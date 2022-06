Impallomeni: «Milan, è un caos. Maldini poco incline al compromesso»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e procuratore, ha parlato della situazione del Milan e del rinnovo di Paolo Maldini

Intervistato da TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e di Paolo Maldini. Le sue parole:

«E’ il caos. Conoscendo Maldini, è un tipo che non fa sconti con se stesso, poco incline al compromesso. Se non gli piace una situazione, prende e se ne va. Se dovesse firmare, avrebbe ampi margini di azione. Questa vittoria ha tanti padri, invece di ricompattare il percorso rischia di disgregarlo. Già due obiettivi di mercato sono svaniti, Botman e Renato Sanches. Si riparte non bene, in ogni caso questa vicenda lascia un segno. Si parte male, al di là della campagna acquisti che si farà».