Impallomeni lancia Jovic: «Il gioco del Milan può farlo tornare simile a quello di Francoforte»

Stefano Impallomeni ha parlato così della vittoria del Milan contro il Cagliari in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Milan Cagliari.

PAROLE – «Giroud è un punto di riferimento in una squadra che tra mille difficoltà si sta riprendendo. Ieri bella prestazione e ottimi giovani in mostra. Jovic ha risposto alla grande, è molto di più di quello visto alla Fiorentina e il gioco del Milan possono farlo tornare se non quello di Francoforte magari qualcosa che ci assomiglia».