Impallomeni: «Milan sfortunato in Champions, vi spiego perchè»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato i sorteggi dei quarti di finale di Champions League

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così dei sorteggi di Champions League:

«Una ci rimetterà molto, ma due possono andare in semifinale. Come livello di difficoltà direi 6,5, non è proibitivo. Il derby italiano è aperto, il Benfica è una buona squadra ma l’Inter ha chance di passare. Al Milan ha detto male con il ritorno al Maradona. La partita in casa, la seconda, è un vantaggio».