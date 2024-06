Cash Milan, Moncada PAZZO del terzino! Tentativo concreto ma un aspetto SPAVENTA i rossoneri

Cash-Milan, il terzino destro dell’Aston Villa è il primo della lista di Moncada: il prezzo però spaventa il club rossonero

Come riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbe Emerson Royal il primo obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare il ruolo di terzino destro nella prossima stagione. Moncada e tutta l’area tecnica del club vogliono Cash dell’Aston Villa.

Moncada, nel suo blitz londinese, lo ha chiesto ricevendo un avviso preciso: il calciatore può partire ma solo per 30 milioni di euro. I rossoneri contano di spenderne 10 in meno: l’infortunio che gli farà saltare l’Europeo potrebbe agevolare il Diavolo.