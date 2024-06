Fonseca Milan, Ordine ASSICURA: «Ibrahimovic giubbotto anti-proiettile per il tecnico. Vi SPIEGO perchè»

Fonseca-Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha analizzato la scelta del tecnico e la conferenza di oggi di Ibrahimovic

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha dichiarato:

PAROLE – «Tocca a Ibra inaugurare la stagione del dopo Stefano Pioli attraverso lo scontato annuncio dell’arrivo di Paulo Fonseca, fin qui rimasto nel cassetto degli uffici di casa Milan nella consapevolezza di un gradimento ridotto quasi a zero. Per questo motivo Ibra si gioca subito la credibilità acquisita da calciatore e leader dell’ultimo Milan, sia pure con un fisico tormentato dagli acciacchi. È lui la garanzia calcistica della scelta molto chiacchierata: toccherà a lui spiegarla a microfoni e taccuini e poi difenderla quando verrà il tempo delle sfide, dei risultati. Fonseca può dunque contare su questo prezioso giubbotto anti-proiettile da indossare in particolare durante le prime settimane di lavoro: saranno decisive non solo per dettare la sua idea di calcio ma per entrare in sintonia con il team prima ancora che con il popolo dei tifosi».