Zirkzee Milan, il DETTAGLIO non lascia dubbi! Nodo commissioni, i rossoneri hanno offerto QUESTA cifra

Zirkzee-Milan, il dettaglio sulle commissioni non lascia dubbi: c’è distanza tra l’offerta rossonera e la richiesta dell’agente

Come riportato da Tuttosport, per il calciomercato Milan si è arrivati ad un punto di svolta per quanto riguarda la trattativa per Joshua Zirkzee. I rossoneri hanno l’accordo col Bologna visto che pagherebbero i 40 milioni di euro della clausola rescissoria e hanno anche l’accordo col calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Il nodo resta quello delle commissioni: i rossoneri sono disposti a metterne 8 sul piatto contro i 15 richiesta dall’agente Kia. La sensazione è che un piccolo sconto possa essere concesso ma sarà comunque necessario arrivare in doppia cifra per chiudere l’affare.