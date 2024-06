Mercato Milan, Ibrahimovic si CAUTELA: sono QUATTRO le alternative a Zirkzee!

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic si cautela: sono quattro le alternative in caso di fumata nera per Zirkzee

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, se oggi sarà il giorno di Paulo Fonseca, i prossimi saranno giorni caldi per il calciomercato Milan per quanto riguarda la scelta del nuovo numero 9, colui che dovrà raccogliere la pesante eredità di Olivier Giroud.

Se dovesse saltare Zirkzee, Ibrahimovic ha in mente quattro precise alternative: Lukaku, Dovbyk, Guirassy e Jonathan David, la cui partenza durante questa estate è stata ufficializzata ieri dal Lille.