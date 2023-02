Impallomeni: «Milan? Pioli è disorientato»

Stefano Impallomeni è intervenuto a TMW Radio dando la propria opinione sul periodo negativo che sta attraversando il Milan

Stefano Impallomeni è intervenuto a TMW Radio dando la propria opinione sul periodo negativo che sta attraversando il Milan:

«Io comincerei dal mercato fallimentare. C’è il mancato rinnovo per tempo della coppia Maldini-Massara. Questo ritardo ha comportato scelte che erano rimedi. Dopo Kessiè l’obiettivo era Renato Sanches, ma si è andati su De Ketelaere, Vranckx, Origi. Il mercato per ora non si può valutare. Aggiungerei la condizione fisica, ma niente lasciava presagire a questo crollo. Se tu arrivi prima sul pallone vinci. Gli infortuni poi sono decisivi. Lo scorso anno chi entrava era sempre utile, ora non più. In questi momenti serve ricompattare il gruppo, ma è sparita la magia. Vedo Pioli disorientato. Gli serve forse uno come Ibra ora»