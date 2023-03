Impallomeni: «Il Milan non è quello dell’anno scorso»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha detto la sua sulla corsa Champions

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha detto la sua sulla corsa Champions che coinvolge anche il Milan:

«Il Milan però sta peggio delle altre. Ho visto una squadra completamente evaporata. Puoi cambiare il modulo, ma il Milan non ha lo spirito e poi ci mette dentro errori macroscopici individuali. Tomori, Thiaw, ma anche altri, commettono errori elementari. E davanti non fanno più gol. Riconfermo che lo scorso anno ha fatto qualcosa di clamoroso vista la rosa a disposizione. Il Milan non è quello dello scorso anno o quello di questo, la verità sta nel mezzo»