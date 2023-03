Impallomeni: «Leao? La situazione contrattuale incide»

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato di diversi temi a TMW Radio, durante Maracanà tra cui il Milan e Leao

«Leao? O il contratto o la situazione del Milan stanno incidendo. Il Milan non sta rendendo più e davanti fa fatica. Ora a Udine mancherà Giroud e saranno problemi. Il Milan ha perso tanto lì e se non segni non fai punti»